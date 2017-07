Cierra Bitcoin próxima semana ¿Y que pasa con tus monedas? Destacadas

Portada

Zona Tecnológica

El 1 de agosto la plataforma implementará una mejora, las casas de cambio dejarán de operar y las cuentas de los usuarios se verán afectadas.

Debido a la popularidad de Bitcoin, está ya no puede realizar las transacciones con la seguridad y la velocidad óptima. Para esto es necesario una solución técnica, una modificación del funcionamiento de la criptomoneda que podría dividir la cadena y afectar las cuentas de los usuarios.

Según explica Rodolfo Andragnes, el presidente de la Fundación Bitcoin Argentina, hoy hay aproximadamente 7 transacciones por segundo en la plataforma, 100 veces menos que las que se producen en el Merval. Es necesario permitir que ese número aumente, pero no hay un jefe y “nadie dice para donde ir”. En caso de que la comunidad no se ponga de acuerdo en una solución, la cadena se divide. El 1 de agosto se activa la que escojan.

Con el 1ro de agosto cada vez más cerca, no es de extrañar que día tras día aparezcan muchísimas novedades al respecto. Para el momento de escribir esta nota, SegWit2x, la propuesta de escalabilidad respaldada por un gran número de usuarios, en contraposición a aquellos que están trabajando en iniciativas polémicas como BIP 148, ya ha conseguido el 80% de apoyo de hashrate, dando el visto bueno al método BIP 91.

De esta manera, personalidades de la industria como el desarrollador de Bitcoin Core –usuario de seudónimo BTCDrak– y Jimmy Song, articulista y desarrollador Bitcoin, están siendo partícipes de cómo su descontento hacia la propuesta no ha podido, al menos de momento, materializarse de la forma en que quisieran.

Ahora, la nueva plataforma que ha optado por esta medida es Coinbase, el popular ecosistema que gestiona intercambios con Bitcoin en nada menos que 190 países alrededor del mundo. En las últimas horas se ha puesto en contacto con sus clientes a través de correos electrónicos, informando que, a partir del 1ro de agosto, como medida preventiva al UASF, también suspenderá sus servicios con Bitcoin. El comunicado dice lo siguiente:

Nos ponemos en contacto con usted para realizar una aclaratoria muy importante: todos los BTC almacenados en Coinbase permanecerán seguros durante los eventos descritos a continuación. La bifurcación fuerte de usuario (UAHF) es una propuesta para aumentar el tamaño del bloque de Bitcoin, que se pondrá en marcha a partir del 1 de agosto. Esta bifurcación es incompatible con las reglas actuales de Bitcoin y podría crear una nueva cadena de bloques… si este escenario se da, Coinbase no dará soporte a dicha Blockchain. Por su parte, la bifurcación suave de usuario (UASF) es una propuesta para forzar a la red Bitcoin a aceptar las condiciones de SegWit, lo que podría traer mucha inestabilidad a la cadena de bloques. Está programado para activarse al mismo tiempo que el UAHF. Para garantizar la seguridad de los fondos de nuestros clientes, suspendemos temporalmente los depósitos, retiros y compra/venta de BTC, comenzado 4 horas antes de la activación de las bifurcaciones. Si usted no desea tener acceso a las monedas bifurcadas y no tiene planes de utilizar Bitcoin durante el evento, pues no debe tomar ninguna acción. Ahora, si desea tener acceso a las monedas bifurcadas o a sus fondos durante el evento, debe enviar sus BTC de Coinbase a una dirección externa antes del 31 de julio”.

El comunicado cierra invitando a visitar el espacio de soporte de Coinbase, en el que han añadido información muy completa para explicar a sus clientes lo que está por suceder.

¿Qué pasa con los bitcoins?

Primero, depende de donde están almacenadas. Quién las tiene es quien decide qué hacer con ellas. Si el usuario las almacena en su propia computadora, una vez implementada la actualización, podrá gastarlas dos veces, una vez en cada cadena. Pero si están guardadas en una billetera online, como Xapo o cualquier casa de cambio, ellos deciden.

Cada exchange decide lo que hará durante la división. Pueden decidir migrar todas las monedas a una sola cadena, vendiendo las que están en la otra, o permitir que sus usuarios gasten ambas.

Es importante no realizar transacciones pocos días antes del 1 de agosto, cuando se realizará el fork. Cómo las criptomonedas son solamente registros de transacciones, si no quedan registradas en ninguna cadena, desaparecen. La mayoría de los exchange anunciaron que bloquearán las operaciones ese día y por lo tanto, quienes necesiten realizar transferencias deberán sacar su bitcoins y hacerlas por su cuenta.

Una solución para los mineros y otra para los usuarios

Los usuarios quieren implementar una solución llamada Segregated Witness (SegWit) que permite mantener más transacciones que la estructura actual y baja los fees. Esto es parte de las recompensas que obtienen los mineros. En cambio, ellos quieren adoptar SegWit x2, también llamado BIP 91, donde proponen no solo implementar SegWit, sino también duplicar el tamaño de los bloques, de 1MB a 2MB. El problema con esta última es que todos los mineros deberán mejorar su hardware y software, dejando de lado a quienes no lo hagan. Cómo no todos tendrán el capital suficiente para invertir en sus equipos, los más pequeños quedarán afuera de la red.

Por ahora, la mayoría de los mineros indicaron que van a implementar BIP 91. De esta forma, podría evitarse la bifurcación el 1 de agosto, pero nada es seguro. En caso de suceder, se activará el sistema SegWit y, más adelante, se duplicará el tamaño de los bloques causando un “hard fork”, una bifurcación que no podrá ser revertida.