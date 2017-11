Triunfa cortometraje de México en concurso internacional “Cinespace” de Nasa y Houston Cinema Arts Festival” Zona Astronómica

Se trata del documental “Apizaco” del cineasta Alex Moreno ”Juventud mexicana, motivo de orgullo internacional”: Mendieta Jiménez

La Agencia Espacial Mexicana (AEM), organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que el cortometraje “Apizaco”, del multipremiado cineasta mexicano Alex Moreno, resultó ganador en el concurso CineSpace 2017 de NASA y el Houston Cinema Arts Festival, en el cual participaron 650 competidores de todo el mundo.

El Rice Media Center de Houston fue el escenario de este galardón, donde se dieron cita distinguidas personalidades, como la directora del Johnson Space Center de NASA, Ellen Ochoa; el director ejecutivo de la Houston Cinema Arts Society, Patrick Kwiatkowski, y el co-director de CineSpace y representante de NASA, Dan Jacobs, entre otros.

Al respecto, el director general de la AEM, Dr. Javier Mendieta Jiménez, expresó: “Mucho nos congratulamos por conocer esta noticia, pues la AEM ha redoblado esfuerzos desde su plena entrada en operación en 2013 para la difusión de los beneficios del espacio, y precisamente esa es la categoría en la que ganó el cortometraje Apizaco”, señaló.

Agregó que gracias al apoyo y la confianza del Ejecutivo Federal y la SCT, desde el inicio de la administración se ha impulsado una intensa agenda espacial que ha permitido que la juventud mexicana sea cada vez más motivo de orgullo, al ir ganando premios para nuestro país en diversas competencias internacionales, como ahora lo hace también este concurso CineSpace, por lo que envió amplias felicitaciones al cineasta.

“Apizaco” documentó el esfuerzo de tres estudiantes de Tlaxcala, dos mujeres y un varón, para ganar bajo la guía de su mentor, el profesor lMarcos Núñez George, tres de las seis categorías del concurso “Mars Trekker Global Teen Summit” de la NASA, imponiéndose a 120 competidores de todo el mundo, como parte del programa piloto “Jóvenes hacia el espacio” de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala con la AEM.

Los cortometrajes ganadores de las cinco categorías de CineSpace fueron “Lunar”, de Christian Stangl (Austria); “Nadir”, de Pedro de Filippis (Hungría); “The Invisible Border”, de Shannon-Leigh Reeve y Chelese Belmont (Estados Unidos); “Apizaco”, de Alex Moreno (México); y “The New Sea”, de Jamie Drew (Reino Unido).

El jurado, conformado por miembros del Houston Cinema Arts Society y la NASA, estuvo encabezado por el afamado director de cine nominado al Premio de la Academia Richard Linklater, que otorgó el premio para México, en la Categoría Especial “Mejor filme difundiendo beneficios del espacio para la humanidad”.

Linklater también agradeció su aportación a los directores de los cortometrajes espaciales Eight-Ball (Australia); The Great Portals of Cyberspace: Doomsday (Suecia / Francia); I’m Here Now Somehow (Alemania); Transmitter Receiver (Canadá); The Space Between Us (Australia); y To the Sky (Chile), entre otros.

Al respecto, el Director de Imágenes de la Estación Espacial Internacional de la NASA, Carlos Fontanot, destacó que CineSpace se ha consolidado como un festival Internacional con temas ya no meramente de exploración espacial, sino también de alto interés social, humano, y de beneficios educativos a la población, como Apizaco.

Por su parte, el creador mexicano Alex Moreno junto con su productora Nora Sotres, expresaron que el cortometraje: “Fue hecho con mucho amor y dedicación, en un esfuerzo por mostrar las historias hermosas que existen en México, a fin de que a través del arte sea posible cambiar la conversación del país hacia los temas positivos, e incluso cambiarnos a nosotros mismos”, exhortaron.

Moreno, dentro de su carrera internacional en Europa, Estados Unidos y América Latina, ha sido premiado en Berlin Film Festival y Sundance Film Festival, productor y director en la serie Da Vinci’s Demons, y productor del documental Waste Land (2010), nominado a los Óscares.

“El talento de nuestros cineastas mexicanos, que ahora también están mirando hacia nuestros temas espaciales, nos llena de orgullo como país”, concluyó Mendieta.