Estudiantes Potosinos y de Sonora participarán en la Olimpiada Internacional de Astronomía

La delegación mexicana está conformada por tres estudiantes, dos de ellos potosinos y uno del estado de Sonora. El concurso internacional en donde participarán estudiantes de 48 países, consiste en una serie de exámenes tanto teóricos, como prácticos-observacionales, en donde se aplican conocimientos de la física, el uso del telescopio, identificación a cielo abierto de constelaciones, el firmamento de estrellas y cuerpos celestes.

El Potosino Martín Martínez tiene 17 años y es estudiante del quinto semestre en el plantel 28 del Cobach. Será su primer concurso internacional, pero tiene experiencia en las olimpiadas de Química, Matemáticas y Biología.

“El interés me surgió por el gusto que tenía desde pequeño por las estrellas, el hecho de que se pueda aplicar la ciencia en las estrellas. A partir de tercero de primaria, cuando lleve ciencias naturales, me empezó a llamar la atención de que todo lo que nos rodea puede ser estudiado por una ciencia exacta, no solamente por medio de observaciones, sino por conocimiento teórico”, relató el joven bachiller.

Afirmó que representar a México es un compromiso muy grande, por lo que los tres miembros de la delegación se están preparando y estudiando para lograr destacar en la competencia.

Para ello, dijo, los lunes, miércoles y viernes, tienen asesoría y preparación rumbo a la olimpiada internacional, intercambian ideas y resolviendo problemas juntos, pero también profesores los van guiando para que lleguen lo mejor preparados.

El estudiante del plantel 28 del Cobach está concentrado para llegar bien preparado al concurso internacional, pero en sus ratos libres después de hacer tareas, le gusta tocar el teclado y canta.

“En un futuro quiero estudiar la carrera de Medicina, hay que hacer lo que a uno le gusta y le atrae”, concluyó.

Por otro lado, para el Sonorense Óscar Angulo Flores la Astronomía no sólo lo cautivó por las maravillas que esconde el universo, sino también porque las constelaciones y el cielo son como un gran poema.

La Astronomía le gustó porque estudia cosas muy profundas y a gran escala; también por la necesidad de utilizar otras ciencias, como la física, para conocer los secretos del cosmos.

“La astronomía es la ciencia más cercana a lo que es la literatura y la poesía, porque muchos se han inspirado en el cielo y las estrellas, cuántos poemas no se han escrito pensando en la luna”, dijo. El estudiante que cursa el tercer semestre en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) en el plantel Reforma, también asistirá junto con otros cuatro mexicanos a la Olimpiada Iberoamericana de Astronomía, en Chile.

La preparación de Óscar fue posible gracias a un pequeño club, formado hace tres décadas, en 1987, por el maestro Jesús Guillermo Careaga Cruz, quien soñó con sembrar la semilla de la ciencia en jóvenes, para que en el futuro se convirtieran en grandes investigadores.

En todo ese tiempo, los estudiantes del Club de Ciencias han logrado traer a Sonora más de 40 medallas de olimpiadas internacionales de Física, Química, Biología y Astronomía.

“En el transcurso de tres semestres se dan cuenta de la afición de la ciencia que prefieren, unos han elegido Física, Química, Astronomía, Matemáticas, a través de un examen diagnóstico uno los detecta. Con las asesorías los vamos puliendo como un diamante”, dijo el maestro Careaga Cruz, quien cumplió recientemente 40 años como docente en el Cobach.

Óscar admira a Carl Sagan, y lo inspiran científicos como Rodolfo Neri Vela, quien fue el primer astronauta mexicano en ir al espacio, o José Hernández, que logró a los 42 años ingresar a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés).

“Son ejemplos a seguir, porque me imagino que cuando eran jóvenes eran iguales que yo, que quisieron hacerlo y lo lograron, son buenos ejemplos a seguir”.

Aunque aún no decide qué hará cuando salga de la preparatoria, ha pensado que podría estudiar Ingeniería Aeroespacial.