Cómo ser más feliz.

La felicidad no es inmediata, esta no es el placer que sientes cuando comes eso de lo que tenías antojo o cuando compras el celular último modelo. La satisfacción de la vida es otra forma de felicidad y es muy diferente a lo antes mencionado.

Martin Seligman, filósofo de la Universidad de Pensilvania, dividió a miles de personas en tres grupos:

La gente que busca placer queriendo encontrar la felicidad .

. Los comprometidos: personas que buscan felicidad haciendo lo que más les gusta.

haciendo lo que más les gusta. Personas que buscan felicidad haciendo cosas buenas para los demás.

Lo que encontró fueron varias formas de llegar a la felicidad, lugares y maneras de enfocar tu atención y energía para no perder el tiempo. Algunas formas de ser feliz, para Martin Seligman, son:

Rodéate de la gente correcta. La felicidad se contagia y si estás con gente que se queja todo el día no tendrás buenas vibras a tu alrededor, mejor sal y júntate con personas que disfruten salir y hacer cosas nuevas.

Vive el momento. ¿Qué ganas quejándote del pasado? Nada, nada va a cambiar lo que ya pasó, concéntrate en lo que estás viviendo y disfruta cada momento, hazlo único.

Ámate a ti mismo. Si te preguntamos 5 cualidades de tu mejor amigo/a seguro las dices sin pensar dos veces, peros si te preguntamos 5 cualidades tuyas… ¿las vas a saber? Debes conocerte más y saber qué cualidades tienes, no dudes de ti mismo y tampoco debes preocuparte por la aprobación de los demás, la única aprobación que necesitas es la tuya.

Aprecia lo que tienes. Averigua lo que tienes y por qué lo tienes, desde una familia unida hasta las cosas materiales, cada cosa y cada persona que está en tu vida deben aportar algo en tu vida que sume y no reste tu felicidad. Apreciando lo que tienes bajas tu estrés.

Perdona pero no olvides. No vivas con rencores hacia los demás, solo trae negatividad a tu vida, si tu ex mejor amigo te hizo algo malo, perdona. Eso sí, nunca olvides lo que te hizo para no caer en la misma trampa.

Con estos tips traerás felicidad a tu vida y serás una mejor persona.

