Granjas verticales como futuro medio sostenible

Según especialistas, se estima que en el año 2050, seremos 9 mil millones de personas en nuestro planeta, con más de un 80% de la población mundial viviendo en zonas urbanas. Además, nuestro planeta ya no tendrá suelos disponibles y seguros para cultivar plantas y hortalizas.

Sin embargo, existe una alternativa a esta problemática: la creación de granjas verticales. Este concepto fue desarrollado por Dickson Despommier, microbiólogo, ecólogo y profesor de salud pública y medioambiental en la universidad de Columbia en Nueva York. Según él, las granjas verticales presentan la doble ventaja de ahorrar tierras agrícolas y de producir cerca de los consumidores.

En efecto, subraya el hecho de que si las técnicas agrícolas y los modos de consumo actuales no cambian, haría falta deforestar el equivalente de un territorio más grande que Brasil para poder alimentar a la población. Producir más en un espacio reducido, tal es el desafío de las granjas verticales.

Pero ¿cómo se organiza una granja vertical en medio de una ciudad ? Sólo se necesita un gran hangar en un edificio que dispone de dispositivos permitiendo cultivar en zonas urbanas a gran escala. Dentro de este espacio cerrado, miles de estantes llenos de hortalizas dispuestas verticalmente están creciendo.

Existen 2 principales técnicas de cultivo fuera de suelo que pueden ser utilizadas en una granja vertical: la hidroponia y la aeroponia.

En la hidroponia, se hunden las raíces de las plantas directamente en el agua que circula en circuito cerrado y en la cual se inyectan nutrientes para el crecimiento de las plantas (nitrógeno, potasio y fósforo). Ya que utiliza poca agua y que no requiere pesticidas, el cultivo hidropónico aparece más sostenible que la agricultura tradicional aunque los nutrientes utilizados son a menudo abonos minerales que proceden de la industria química.

La otra técnica fuera de suelo utilizada es la de aeroponia. Esta técnica consiste en nutrir las plantas mediante la vaporización una mezcla biológica de agua y nutrientes sobre las raíces y las hojas.

En la ciudad de Newark (estado de New Jersey, EEUU), se construyó la granja vertical más grande del mundo. Con 6500 m2 de superficie sin ningún contacto con el suelo o con el sol, la granja aeropónica de la empresa AeroFarmsvio sus primeros resultados en el año 2016, después de un año de producción intensa.

Las ventajas de las granjas verticales son numerosas:

Rendimientos elevados a lo largo del año (se pueden cosechar cantidades significativas de hortalizas sobre una superficie relativamente pequeña)

Llegada a madurez de las hortalizas más rápida, permitiendo varias cosechas al año

Reducción del uso del agua

Ausencia de pesticidas y OGM

Ausencia de enfermedades debido a plagas ya que las plantas se cultivan fuera de suelo

Ausencia de maquinaria agrícola tradicional : tractores, pulverizadores, sembradoras…

Reciclaje integral de los nutrientes que no fueron utilizados

Aunque este método requiera mucha electricidad (luz artificial día y noche y calefacción continua en ciertos países), notamos que estos gastos energéticos se compensan con el hecho de que las plantas crezcan dentro de la ciudad misma, cerca de los consumidores, lo que reduce los gastos de transporte. Así, se prevé que la granja de Newark podrá producir 1000 toneladas de coles y ensaladas cada año, generando la creación de 78 empleos.

En su libro The Vertical Farm: Feeding the World in the 21st Century, Despommier estima que una granja vertical de 30 pisos podría alimentar a 10.000 personas para un rendimiento 4 a 5 veces más elevado que el rendimiento promedio de la agricultura tradicional. Estima también que si se colocan sensores en el techo de cada piso, se podría recuperar la evapotranspiración de las plantas para producir agua pura. Según el microbiólogo, los cultivos aeropónicos asociados a la producción de energías renovables (eólica y solar) y al reciclaje de los materiales de producción permitirían aumentar la productividad.

Sin embargo, este método no encuentra unanimidad ya que para muchas personas, comer hortalizas que crecieron fuera de suelo y sin luz del día no se puede concebir. A pesar de todo, la aeroponia propone un método sostenible de agricultura urbana, ecológica y de proximidad que hace frente a las problemáticas de desarrollo urbano y de alimentación en el mundo.

Existen proyectos de granjas urbanas en muchos países, que pueden tomar diferentes formas.

En Japón, donde la densidad de población es muy elevada, las granjas urbanas se multiplican. La catástrofe de Fukushima ha acelerado el desarrollo de tales edificios, que aseguran la seguridad alimentaria del país. En este país, no se trata de granjas verticales sino de contenedores opacos y estériles que funcionan con LED, durante las 24 horas del día. La granja «Mirai», ubicada en Miyagi, puede producir 10.000 lechugas por día. Es la granja iluminada con LED más grande del mundo.

En EEUU, otro tipo de granja urbana se está desarrollando y consiste en «rooftop farms», o sea invernaderos urbanos en los tejados. Se trata de recuperar el espacio de los tejados de los edificios para colocar invernaderos. Esta técnica presenta varias ventajas: los cultivos aprovechan la luz del día, los invernaderos funcionan gracias a paneles solares colocados en el tejado y pueden también disfrutar de la calefacción del edificio. El ejemplo más famoso de estos «rooftop farms» es la granja Lufa en Montreal (creada en 2013), primer invernadero comercial sobre tejado del mundo. Se pueden encontrar estos «rooftop farms» en muchas ciudades tales como Singapur, Londres, Basilea.

